Vöhrenbach/VS Betrunkener Fahrer überschlägt sich mit Auto

Unterwegs war der Ford-Fahrer ersten Angaben der Polizei zufolge von Vöhrenbach in Richtung Herzogenweiler. Der mit 1,6 Promille alkoholisierte Autofahrer war mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei zwei entgegenkommende Autos gestreift. Ohne anzuhalten fuhr der 58-Jährige weiter auf der Kreisstraße 5734 in Richtung Herzogenweiler, bis er in einem Waldstück von der Fahrbahn abkam. In einer leichten Linkskurve - kurz vor Herzogenweiler - kam es gegen 19.45 Uhr schließlich zum verhängnisvollen Zwischenfall:

Der betrunkene Fahrer aus dem Landkreis Rottweil kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Ford Kombi. Das Fahrzeug blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach liegen. Bei der heftigen Kollision mit einem Baum wurde rechte Vorderrad abgerissen und die komplette Fahrzeugfront zerstört. Dennoch hatte der Fahrer Glück: Er wurde nicht in seinem Wrack eingeklemmt und kroch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Auto. Er wurde nur leicht am Kopf verletzt.

Die Polizei stellte bei dem 58-jährigen Mann Alkoholgeruch fest und ließ ihm Blut abnehmen. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Fahrer in das Klinikum gebracht. Derweil kümmerte sich die Feuerwehr aus Herzogenweiler und Pfaffenweiler um den Brandschutz und die Verkehrssicherung.