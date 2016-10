Vöhrenbach Vorbereitungen für das Kilwifest in vollem Gange

Vöhrenbach. Erstmals bieten Heimatgilde Frohsinn und Stadtverwaltung am verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ein Kilwi-Fest auf dem Areal des Hauses der Heimatgilde und im Einmündungsbereich Luisenstraße-Johann-Peter-Hebel-Straße an. Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus Herbstküche und -keller, "handgemachtem Kreativem", buntem Kinderprogramm, Vorführungen der Jugendfeuerwehr und der Prinzengarde bietet die Heimatgilde fachkundige Führungen im Museumsbereich des Heimatgildehauses an. Auch bei weniger guter Witterung ist für einen gemütlichen Aufenthalt der Gäste gesorgt. Im Uhrmacherhäusle in der Villinger Straße werden bereits am heutigen Freitag, 14. Oktober, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, ab 9 Uhr Kilwiküchle, Most und "Neuer Süßer", ab Samstag auch Zwiebelkuchen zum Verkauf angeboten.