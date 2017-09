Vöhrenbach Vom "Galli" zum "DORV-Laden"

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Wie Bürgermeister Robert Strumberger nun mitteilte, standen in der Zwischenzeit Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Gemeinderat und die Familie Schuler im engen Kontakt. Bei mehreren Gesprächen kam man überein, "gangbare Lösungswege" zu suchen. Dazu suchte man auch Hilfe außerhalb.

Die fand man im Verein "SPES Zukunftsmodelle". Der bundesweit agierende Verein hat einige Erfahrungen im Aufbau von Läden und Versorgungszentren, auch für den ländlichen Raum. Der Verein stellt aktuell einen Projektplaner zur Verfügung. Der erstellte auf Grundlage von mehreren Gesprächen, Ortsterminen und Unterlagen der Stadtverwaltung eine Basisanalyse, um herauszufinden, ob die Weiterführung eines Dorfladens in Hammereisenbach — eventuell im Zusammenhang mit anderen Einrichtungen (zum Beispiel in Form eines Dorfladens mit Bürgercafé, Seniorentreff oder Ähnlichem) — sinnvoll sein könnte. "Der Entwurf einer Basisanalyse liegt nun vor", so Bürgermeister Strumberger.

Wie geht es weiter? Die Stadtverwaltung will nun das Gespräch mit den Bürgern suchen. Ein Bürgerforum soll geschaffen werden, in dem Verwaltung, Bevölkerung und Projektplaner sich einbringen sollen. Es sollen Wege aufgezeigt werden, wie eine Nahversorgungseinrichtung für Hammereisenbach aussehen könnte. Ziel könnte ein so genanntes "DORV-Zentrum" sein. Dabei steht DORV für "Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung". Voraussetzung wäre dabei, dass es im Ort Menschen gibt, die sich engagieren wollen.