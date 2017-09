Vöhrenbach Vom digitalen Nachlass

Vöhrenbach. Einen Informationsabend rund um Nachlass und Testament bieten Rechtsassessorin Petra Rambach und Pastoralreferent Martin Müller von der Initiative "Wert-Volle Zukunft im Erzbistum Freiburg" am Montag, 16. Oktober, ab 18.30 Uhr im Pfarrzentrum Krone im Kronengässle in Vöhrenbach an.