Vöhrenbach Verblüffendes Turnier mit schweren Kugeln

Beim "Boule" (sprich Buhl) oder Pétanque, wie die Provence-Variante des Boulespiels heißt, wird zunächst mit dem Fuß ein Rundbogen auf dem Boden markiert. Von dort wird die kleine Zielkugel, das "cochonet" (Schweinchen) geworfen und dann soll die Kugel – man beachte die Ähnlichkeit des Wortes boule zum Deutschen "Bollen" – so nah wie möglich an das cochonet kommen. Dieses zielgenaue Setzen bringt Punkte, im Französischen "pointer" (punkten) genannt. Eine Zweiermannschaft besteht meist aus einem zielgenauen Setzer (pointeur) und einem Schießer (tireur), dessen Aufgabe es ist, die gut platzierte gegnerische Kugel wegzuschießen. Er ist Urheber des dafür typischen Soundtracks: "klack, klack", der seine Pendant findet in dem Klack, Klack der Eiswürfel in einem Pastisglas.

Je nach Gesamtzahl der Mitwirkenden wird entweder in Zweiermannschaften mit je drei Kugeln oder Dreiermannschaften mit je zwei boules gespielt. Getränke sind selbst mitzubringen. Es besteht die Möglichkeit auf einer Plancha zu grillen.