Eine Gruppe von sieben Turnerinnen des TV Vöhrenbach machte sich am Freitag auf den Weg nach Berlin, um am Internationalen Deutschen Turnfest teilzunehmen, das vom 3. bis 10. Juni in der Bundeshauptstadt stattfindet. Mit Luftmatratze und Schlafsack werden die Mädchen in einer Schule zum Übernachten untergebracht. Neben den eigenen Wettkämpfen sind noch zahlreiche Events angesagt, so dass die Woche ziemlich schnell vorbei gehen dürfte. Foto: Francic