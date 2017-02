Vöhrenbach Touri-Bus und eine mobile Tequila-Bar

Vöhrenbach. Allen voran Josef Winker, die Sublodere-Hans-Gruppe, der Elferrat, das Prinzenpaar mit seinem Hofstaat und die Ehrenelfer auf Schwobels Oldtimer. Die Kräuterwibber (Martina Hummel und Antonia Ketterer) verteilten ihren Kräuterlikör und Donald Trumps Friseur (Kurt Heizmann) warb für den ultimativen Schnitt.

Für viel Lärm sorgte die Crash Man Group (Kraftsportverein) mit ihren großen Blechtrommeln, und in ihren grünen und blauen Neonkostümen waren sie ein echter Hingucker. So auch die Gruppe rund um die Esterle-Schwestern, die mit Rabatz in der Spielzeugkiste ein buntes Bild abgaben.

Mit dem Motto "Täler feucht und Berge hoch, Tourismus in Vöhrenbach gibt es doch" zog die Gruppe um Sabine Heizmann durch die Straßen. Dem Touri-Bus voller begeisterter Touristen aus aller Welt folgten die waschechten Schwarzwälder. Ganz im Kontrast zu den bunten Ratskeller-Bengalen aus Hinter-Indien, die ihren Gott Rabin auf dem bunt geschmückten Wagen voller Räucherstäbchen hinter sich her zogen. Dem Café Piorrot aus Morteau (alte Narren des FC) folgten die Gäste aus Hammereisenbach mit den Pharaonen und dem Feuerzauber (beides Sportverein).