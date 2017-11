Vöhrenbach Termin im Frühjahr

Der Verein will neue Wege beschreiten, und so fiel die Entscheidung, dass das Konzert erst im Frühjahr 2018 in der Festhalle Hammereisenbach stattfinden soll. Zum einen liegen die Gründe in der durch die Baustelle bedingten schlechten Erreichbarkeit der Halle. Zum andern werden in der Adventszeit zahlreiche andere Veranstaltungen angeboten, so dass das Frühjahr geeigneter erscheint.

Der Termin steht bereits fest: Sonntag, 22. April, 15 Uhr. An diesem Konzertnachmittag wird auch der Männergesangverein Schollach auftreten, der als Gastchor einige Lieder präsentieren wird.

Eigens für dieses Konzert soll ein Projektchor gebildet werden. Der Gesangverein Concordia lädt Frauen und Männer aus Vöhrenbach und Umgebung ein, mit dem Projektchor zu singen und beim Konzert in der Hammereisenbacher Festhalle dabei zu sein.