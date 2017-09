Stolz war Kurt Heizmann auf seine Gäste. Nicht weniger als 24 Männer und Frauen waren der Einladung der "Gesellschaft zur Verblüffung des Erdballs (G.z.V.d.E.)" gefolgt und hatten sich beim Vöhrenbacher Musikpavillon zum Boulespiel eingefunden.

Vöhrenbach. Wegen der hohen Anzahl an Teilnehmern musste man in Dreier-Teams antreten. So manch zaghaft geworfenes "cochonet" verhalf zu ungeahnten Chancen, bis dann ein böser Bube, auch "Tireur" genannt, alles auf Null setzte, weil er es schaffte, das hölzerne Schweinchen wegzuschießen, auch wenn er eigentlich des Gegners Kugel anvisiert hatte.

Über allem schwebte nicht nur der Geist, sondern auch die Fahne der Bretagne, aus der Heizmann einst das Boulespiel mitbrachte. Da wurde die Kugel sanft gerollt, gerne und bevorzugt von zarter Frauenhand, was angesichts des unebenen Bodens nicht immer gut gelang – oder aber im hohen Bogen oder halbhoch geworfen. Die Technik war nicht immer entscheidend, vielmehr die Treff­sicherheit. Um der schweren eisernen Kugel möglichst zielgenau Einhalt zu gebieten, wirft man natürlich mit der Hand auf der Kugel, so erhält sie eine gegenläufige Rotation, was bewirken soll, dass sie quasi mit dem Aufprall zum Stillstand kommt. Alles graue Theorie, wie die tatsächlichen Ergebnisse immer wieder bewiesen.