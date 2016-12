Vöhrenbach Summerhill begleitet die Sänger

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Adventssingen ist am morgigen vierten Adventssonntag von 15.30 bis 17.30 Uhr in Hammereisenbach im Gasthaus "Zum Hammer". Damit soll auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt werden. Das Hammereisenbacher Adventssingen findet bereits zum fünften Mal in Folge statt und hat in all den Jahren regen Zuspruch erfahren. Die musikalische Begleitung in weihnachtlicher Atmosphäre übernimmt die Musikgruppe Summerhill mit Brunhilde Schyle (Gitarre, Gesang, Cajon), Arnold Kaltenbach (Gesang, Gitarre) und Martin Knöpfle (Gesang, Bass). Der Fokus liegt dabei auf dem Gesang der Besucher, weshalb die Lieder lediglich durch dezente Gitarrenbegleitung unterlegt werden.