Vöhrenbach Straßenreparatur erst im kommenden Jahr

Der Hammereisenbacher Ortsvorsteher Peter Hummel bilanzierte deshalb in der letzten Ortschaftsrat-Sitzung des Jahres, dass einige Straßenschäden und defekte Kanaldeckel erst im nächsten Jahr repariert werden.

Auch die Reparaturarbeiten an der zusammengebrochenen Mauer am Hammerbach beim Anwesen Thomas King wird die Stadt Vöhrenbach erst im neuen Jahr angehen. Das gleiche gilt für das Rathausdach in Hammereisenbach.

Außerdem sollte im Dachgeschoss des Rathauses, das übrigens unter Denkmalschutz steht, noch eine Wohnung eingerichtet werden. Vorher muss jedoch geklärt werden, wie ein separater Zugang unter Berücksichtigung von den vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen geschaffen werden kann. Das Thema Wohnung ist deshalb mit einem Fragezeichen behaftet.