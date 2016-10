Vöhrenbach Stadträte bringen Schwimmi-Sanierung einen Schritt weiter

Der Beschluss des Gemeinderates gliederte sich in drei Abschnitte. Zum einen stimmte der Gemeinderat grundsätzlich dem Gesamtkonzept für die Schwimmbad-Sanierung zu. Diese soll in vier Schritten erfolgen: Nach der Sanierung des Kinderbeckens mit der gesamten Umgebung folgt die Sanierung der Technik für das Mehrzweckbecken. Anschließend soll die Beckenanlage selbst saniert werden. Und schließlich sollen der Sanitärbereich und die Nebenanlagen auf Vordermann gebracht werden. Einen Zeitplan für diese Maßnahmen gibt es nicht.

Zum zweiten stellt die Gemeindeverwaltung in diesen Tagen einen Antrag auf Bezuschussung des Bereichs Kinderbecken nach dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum. Dieser Zuschuss könnte etwa 40 Prozent der Gesamtkosten betragen. Sollte er nicht gewährt werden, soll eine mit den vorhandenen Haushaltsmitteln mögliche Teilmaßnahme zur Sanierung des Kinderbeckens angestrebt werden. Zum dritten beschloss der Gemeinderat, dass Finanzmittel für die Sanierung des Kinderbeckens sowie für die Vorplanung zur Gesamtsanierung des Mehrzweckbeckens im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt werden sollen.

Zu Gast in der Sitzung war Rolf Linsenmeier vom Planungsbüro in Freiburg, der zusammen mit Fred Heinze vom Bauhof die Maßnahmen erläuterte. Dabei hatte der Ausschuss bei seiner Sitzung wenige Tage zuvor noch einmal eine kleine Variante vorgeschlagen, die nun noch in die Pläne eingearbeitet worden war. Heinze machte deutlich, dass die Sanierung des Kinderbeckens als erster Abschnitt sinnvoll sei, weil hier die Maßnahme überschaubar ist und damit am ehesten finanzierbar. Nicht zuletzt sei auch die Technik des Kinderbeckens von der übrigen Anlage unabhängig.