Vöhrenbach. Nachdem zuletzt die schon traditionelle weihnachtliche Zusammenkunft ausfallen musste, treffen sich die Ehrenmitglieder und Senioren der Stadtkapelle Vöhrenbach mit ihren Partnern am Donnerstag, 29. Dezember, um 14.30 Uhr im Stadtcafé Stiller in Vöhrenbach. Eingeladen sind auch die regelmäßigen Ausflugsteilnehmer. Wie immer steht der gemütliche Nachmittag ganz im Zeichen der persönlichen Gespräche und Aktivitäten. Auch dieses Mal soll, wie in den vergangenen Jahren, ein kleines Geschenk für den Grabbelsack mitgebracht werden. Wünschenswert wären auch Beiträge oder Vorträge aus den Reihen der Teilnehmer.