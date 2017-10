Bei strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung unternahm die Stadtkapelle Vöhrenbach eine Konzertreise nach Schönau am Königssee. Die Mitglieder der befreundeten Feuerwehrkapelle empfing die Gäste. Das gemeinsame Konzert im Rathaus als musikalische Begrüßung war ein Höhepunkt des ersten Tages. Am Folgetag ging es für die Musiker dann auf zur Stadtführung durch Salzburg mit Besuch des Rupertimarktes. Der Abend stand ganz im Zeichen der Freundschaft und die Mitglieder beider Vereine trafen sich in geselliger Runde. In den verbleibenden Stunden vor der Rückfahrt am Sonntag verweilten die Musiker am Königssee. Foto: Verein