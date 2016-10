Vöhrenbach Stadt stellt den Bürgern Sanierungsplan vor

Die Gehwege entlang der Straße sollen komplett gepflastert werden – mit dem gleichen Pflaster wie am Busbahnhof. Das zuvor in der Innenstadt verwendete Pflaster habe sich nicht bewährt. Im Zusammenhang mit diesen Straßenbauarbeiten wird die Stadt auch die bestehenden Wasserleitungen erneuern. So muss die Leitung deutlich verstärkt werden, unter anderem um das Löschwasser für Langenbach sicherzustellen.

Zuschüsse könnten die Anlieger entlasten

Infolge der neuen Wasserleitung müssen auch die Hausanschlüsse erneuert werden. Die Stadt hat – wie in der Krankenhausstraße – einen entsprechenden Zuschussantrag gestellt, der aber noch nicht beschieden ist. Falls die Zuschüsse wie erhofft in Höhe von 80 Prozent gewährt werden, wird die Stadt die kompletten Anschlusskosten für die Grundstückseigentümer übernehmen. Dabei solle man bei den umfangreichen Erdarbeiten auch gleich überprüfen, ob das Grundstück eventuell an die Gasversorgung angeschlossen werden soll.

Vor allem aber wird empfohlen, die entsprechenden Leerrohre für die Breitbandverkabelung legen zu lassen. Auch hier dürften die Kosten durch die wegen des Wassers bereits vorhandenen Gräben entsprechend niedrig sein. Der Zweckverband Breitbandkabel will vor Beginn der Bauarbeiten noch einmal in einer Versammlung genauer informieren.

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass die Angleichung an bestehende Zufahrten oder Plätze vor den Häusern von der Stadt übernommen werden. Im Gespräch mit dem Bauunternehmen könnten zu günstigen Konditionen die entsprechenden privaten Flächen neu gestaltet werden.

Nachdem die Bürger nun ausführlich über das Vorhaben informiert sind, soll der Gemeinderat im November oder Dezember die entsprechenden Ausschreibungen für die Baumaßnahmen durchführen. Die Sanierung der Landstraße selbst wird von der Straßenbauverwaltung des Landes eigenständig organisiert. Die Vergabe der entsprechenden Arbeiten für Wasser und Gehweg durch die Stadt sollen im kommenden Jahr im Februar erfolgen und die Arbeiten im April beginnen. Im Zusammenhang mit den Straßenbauarbeiten informierte Dominik Bordt ebenfalls über den Zeitplan. Hier wird zeitweise eine Vollsperrung der Villinger Straße während der Belagsarbeiten notwendig sein. Der Bereich von der Brücke über den Langenbach bis zur Kreuzung mit der Langenbacher Straße wird in zwei Bauabschnitten in der Zeit von April bis Juli und die Straße jeweils halbseitig saniert. In dieser Zeit gibt es Einbahnregelungen über die Villinger Straße stadteinwärts und über das Kälbergässle und die Langenbacher Straße stadtauswärts. Während der Sommerferien ist dann für zwei Wochen eine Vollsperrung der Straße notwendig, die Umleitung erfolgt dabei weiträumig über Pfaffenweiler und Rohrbach. Der dritte Bauabschnitt von der Brücke über den Langenbach bis zur Kreuzung bei der Pfarrkirche wird im Herbst bis Ende Oktober durchgeführt. Die Asphaltdecke, voraussichtlich wieder mit einer Vollsperrung verbunden, wird dann während der Herbstferien aufgebracht.