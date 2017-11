Vöhrenbach Sporler mischen vorne mit

Vöhrenbach-Urach. Die aktiven Sportler waren wieder sehr gut unterwegs und erzielten erfolgreiche Ergebnisse, freute sich der Vorsitzende Manfred Kienzler. Sportliche und kulturelle Veranstaltungen, nicht nur im Winter, hätten die Verantwortlichen und die Mitglieder vorbildlich vorbereitet und durchgeführt: vom Skikurs, Kinderskirennen, Vereinsmeisterschaft alpin und nordisch über das Mountainbikerennen und die Mehrkampfmeisterschaft bis hin zum Highlight des Winters, das Mitwirken beim Weltcup Skicross auf dem Feldberg. "Noch nie war ich so gespannt auf eine bevorstehende Saison wie auf die vergangene", so begann der ausführliche Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Andrea Schmid. Chronologisch ließ sie alle Veranstaltungen und Höhepunkte Revue passieren. Mit 502 Mitgliedern verzeichnet der Verein erneut ein Wachstum um 23 Personen.

Auch Daniel Kuß, Sportwart MTB konnte in seinem Bericht über die Radsportsaison 2017 in den Disziplinen Cross-Country, Marathon, Etappenrennen, Downhill und Straße über viele Glanzleistungen berichten. Aufsehen erregten die Leistungen von Matthias Bettinger. Für die Teilnahme an Deutschen und Weltmeisterschaften wurden Matthias Bettinger und Bernd Haberstroh mit einem Präsent geehrt.

Es konnte auch wieder ein Kindertraining für die ganz Kleinen angeboten werden. Ein voller Erfolg war die jährliche Biketour. Sportwart nordisch Konrad Kienzler berichtete aus seiner kleinen, aber feinen Biathlon-Abteilung über herausragende Leistungen von Christin Maier. Im Langlauf sehe es zurzeit nicht gut aus, es gebe keinen Läufer der an Rennen teilgenommen habe, hier hoffe man auf den Nachwuchs. Mit vielen Teilnehmern war die nordische Vereinsmeisterschaft ein Erfolg. Schneemangel machte der alpinen Abteilung um Sportwart Andreas Weißer zu schaffen, die ersten Rennen mussten verschoben oder abgesagt werden. Dennoch konnten ab Mitte Januar Veranstaltungen stattfinden.