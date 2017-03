Vöhrenbach (hjk). Wie in den vergangenen Jahren üblich, wird es auch in diesem einen Vorverkauf mit Sonderbedingungen bei den Saisonkarten für das Freibad "Schwimmi" geben. An einem Termin, voraussichtlich am Samstag, 22. April, können interessierte Freibadnutzer von 10 bis 12 Uhr Saisonkarten mit einem Preisvorteil von 20 Prozent erwerben oder zumindest vorbestellen. Zugleich wird der Förderverein Schwimmsport, der sich wieder in den Verkauf einbringen will, prüfen, ob dies wieder, wie im Vorjahr, gemeinsam mit einem Kinderflohmarkt des Fördervereins Johann-Hepting-Schule verbinden werden kann. Ohne Gegenstimme wurde das vom Gemeinderat beschlossen.