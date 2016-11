Vöhrenbach So macht Händewaschen Spaß

Großes Interesse gebührte in der Kindertagesstätte St. Martin in Vöhrenbach den zwei neuen Waschräumen, die als weitere Etappe der Gebäudesanierung erfolgreich umgebaut wurden.

Vöhrenbach. "Seit 1969 waren diese Waschräume tagtäglich in Gebrauch und wir freuen uns nun sehr über die neuen funktionalen Waschlandschaften, die endlich genügend Platz bieten", sagte die Leiterin Renate Winker. Vor allem der neue Wickeltisch erleichtere den Erzieherinnen der Kinder ab drei Jahren die Arbeit. Die Jungen der Einrichtung waren vor allem auf das Pissoir, "das richtige Männerklo", wie sie selber sagen, gespannt, das als besonderes Schmankerl im unteren Waschraum zur Verfügung stehe.

Bürgermeister Robert Strumberger lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der katholischen Pfarrgemeinde, die als Träger der Kindertagesstätte maßgeblich an den Umbaumaßnahmen mitbeteiligt war. "Zusammen mit der energetischen Sanierung und dem Ausbau der Kleinkindgruppen haben wir in den letzten sechs Jahren knapp 900 000 Euro in die Zukunft unserer Kinder investiert", betonte der Bürgermeister. Pfarrer Martin Schäuble dankte nicht nur der Stadt Vöhrenbach, den Handwerkern und dem Architekten Martin Reiber aus Triberg, sondern auch dem gesamten pädagogischen Team der Kindertagesstätte. Denn nur mit viel Geduld und Flexibilität, aber auch mit Extrastunden der Handwerker am Abend und an den Samstagen habe solch eine Sanierung während der laufenden Kita-Zeiten verwirklicht werden können.