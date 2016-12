Vöhrenbach Ski-Club spürt den Klimawandel

Vöhrenbach-Urach. Die Winter sind schneeärmer geworden. Das bereitet auch dem Uracher Ski-Club Kopfzerbrechen, wie die Autorin des Almanach-Berichts, Ramona Larhzal, darstellt. Durch den Schneemangel müssten die Skisportler immer weitere Strecken in Kauf nehmen und zum Trainieren sogar teilweise ins Ausland ausweichen, erklärt der Vereinsvorsitzende Manfred Kienzler. Die Kosten für diese Reisen und die Ausrüstung könne kaum noch ein Athlet selbst tragen. Deshalb zögen sich viele Mitglieder des Vereins aus dem Wettkampfsport zurück.

Die Anfänge des Ski-Clubs reichen laut Larhzal ins Jahr 1959 zurück, als am 1. Februar im Gasthaus Sternen 28 Gründungsmitglieder den Grundstein für den Verein legten. Die Aktivitäten des Ski-Clubs seien von Anfang an breit gefächert gewesen: 1962 habe der Wanderpreisabfahrtslauf am Bierbühl gestartet, Alteisen- und Altpapiersammlungen hätten vor allem die Nachwuchsarbeit finanziert.

Eine beleuchtete Trainingsstrecke, Nachtrennen und ab 1974 der Stefan-Willmann-Gedächtnislauf sowie 1971 die Gründung einer Damenabteilung machten das Vereinsleben kontinuierlich vielgestaltiger, heißt es in dem Almanach-Bericht.