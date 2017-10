Die Angehörigen des Jahrgangs 1957 schauten sich bei ihrem 60er-Treffen in Vöhrenbach ihr ales Klassenzimmer an, wo sie damals von Lehrerin Radegunde Ketterer unterrichtet worden waren. Dabei durfte ein Erinnerungsfoto auf der Eingangstreppe nicht fehlen. Nach dem ersten "Hallo" ging es dann mit dem Bus Richtung Oberstaufen. Einen Abstecher legte man bei den Pfahlbauten in Unteruhldingen ein und eine Schifffahrt auf dem Bodensee gehörte genauso zum Programm, wie die Fahrt mit der Söllereckbahn in die Bergwelt bei Oberstdorf. Foto: P. Dorer