Vöhrenbach Schöne Masken und Moritatensänger warten

Brauch: Sänger ziehen von Lokal zu Lokal

Der Moritaten-Wettbewerb in allen närrischen Lokalen beginnt am "Fasnet-Sunndig", 26. Februar, um 15 Uhr. Seit einigen Jahren pflegen die Narren am Sonntagnachmittag diesen wieder belebten Brauch. Die Sänger ziehen von Lokal zu Lokal, um ihre schaurig-schönen Geschichten, umrahmt mit Bildern, zum Besten zu geben. Ab 18.30 Uhr findet die Prämierung aller Moritaten im Stadtcafé Stiller statt. Zuvor, währenddessen und zum Abschluss unterhalten die "Symbadischen Senfoniker" zusätzlich in großer Besetzung.

Am "Fasnet-Mendig" startet um 14.30 Uhr der große Umzug, anschließend ist Barbetrieb und Bewirtung in der Festhalle bei musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Urach. Umzugsprämierung ist um 18 Uhr ebenfalls in der Festhalle. Auch hier liegt bereits eine große Anzahl an Anmeldungen vor. Weitere Gruppen sind gerne willkommen.

Anmeldungen für den Preismaskenball sowie den Umzug können auch vorab unter postfach@heimatgilde-frohsinn.de erfolgen, so die Veranstalter.