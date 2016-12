Vöhrenbach Schneemangel: Skiclub sagt Wettbewerb ab

Zum Wochenende soll zwar das "Rothaus-Loipenzentrum" in Schönwald-Weißenbach mit Kunstschnee belegt werden. Es ist aber unsicher, wie weit der Schnee im Start-Zielbereich und für den Teil der kleinen Laufrunde ausreicht. Weil bislang für den Skinachwuchs noch kein Schneetraining im Mittelschwarzwald möglich war, haben sich die Verantwortlichen des SC Vöhrenbach entschlossen, diese Meisterschaft auf den schon festgelegten Ausweichtermin der Ausschreibung am Sonntag, 8. Januar, auf der Loipe an der Martinskapelle bei Furtwangen nachzuholen.