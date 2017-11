Vöhrenbach Schneemangel macht dem Skiclub erheblich zu schaffen

Positiv sei es um den Skiclub bestellt, wie beispielsweise der sehr erfreuliche Kassenbericht und die guten Finanzpolster belegen. Der Skiclub beteilige sich auch an vielen Aktivitäten wie der Fasnet, dem Schwarzwald Bike Marathon oder dem Stadtfest. Und ein besonderes Highlight sei der Stauseelauf, der bereits zum 8. Mal stattfinden konnte. "Machen sie weiter so! Wir brauchen sie, der Skiclub ist auch für die Stadt ein wichtiger Botschafter nach außen!", so Strumberger.

Insgesamt verfügt der Skiclub aktuell über 204 Mitglieder, wie im Jahresbericht zu hören war. Zahlreiche Aktivitäten zeigten die Schilderungen aus dem Vereinsjahr seit der letzten Hauptversammlung. Eine Mondscheinwanderung oder der Wurststand an der Fasnet, Beteiligung am Loipenputz und ein Helferfest für das Stadtfest gehören zu den Aktivitäten.

In der vergangenen Saison musste allerdings manche sportliche Veranstaltung wegen Schneemangel ausfallen, ebenso die Langlaufkurse. Auf der Loipe am Biathlonzentrum in Schönwald konnte aber immerhin die Bezirksmeisterschaft nordisch und auch die Vereinsmeisterschaft durchgeführt werden.