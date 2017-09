Vöhrenbach Sanierung verzögert sich weiter

Die übrigen drei Gründe ergaben sich erst direkt während der Arbeiten aufgrund unerwarteter Probleme. Zum einen sei im Bereich des Uhrmacherhäusles ein defekter Kanal gefunden worden, der erst habe ausgetauscht werden müssen. Dies betreffe allerdings die Straßensanierung durch das Regierungspräsidium und belastet damit nicht die Stadtkasse.

Von großer Bedeutung seien aber auch fehlende oder falsche Pläne über Leitungen. Ein großes Problem bereite der Anschluss der Wasserleitung von der Villinger in die Langenbacher Straße. Denn in den Plänen sei eine Leitung entlang der Straße eingezeichnet. Diese sei aber nicht auffindbar gewesen. Nach langem Suchen sei sie Richtung Schulhof aufgetaucht, sie laufe unter einem Baum hindurch, was man eigentlich für unmöglich gehalten habe. Dieses Stück von 100 Metern wird stillgelegt und eine neue Leitung wie ursprünglich geplant entlang der Straße verlegt. Dies führt zu Mehrkosten von etwa 60 000 Euro.

Und schließlich gebe es an vielen Stellen unbekannte Leitungen, die nicht verzeichnet seien. Neben bekannten Leitungen sei noch einmal die gleiche Anzahl an Leitungen und Rohren hinzugekommen. Und keiner habe sagen können, welche noch in Betrieb seien und welche nicht. ­Deshalb habe nichts gekappt werden können. Auch dies habe für wesentliche Verzögerungen gesorgt.