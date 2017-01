Vöhrenbach Salatsauce selber zubereitet

Dieses Mal waren im Ochsen Rohkost-Salate an der Reihe. 18 Kinder, übrigens die Buben in der Überzahl, waren in vier Gruppen eingeteilt und wechselten sich in den Aufgaben ab. Die Miniköche werden geleitet von August Ganter. Die Ochsen-Mannschaft mit Klaus und Rita Ketterer, Klara Nägele und Kathleen Goldmann gab an diesem Ruhetag ihre Erfahrungen an die Miniköche weiter. Auch die Materialien stiftete der Ochsen.

Die Kinder lernten nicht nur, wie man leckere Salate zubereitet. August Guter zeigte ihnen, wie man Mayonnaise selbst herstellt. Und während die Kinder eifrig Eier schlugen, vorsichtig Öl darunter mischten, erklärte Guter den Unterschied zwischen selbst fabrizierter und im Glas gekaufter Mayonnaise. Auch die anderen Salatsaucen wurden komplett selbst hergestellt. Ganz nebenbei wurden Rezepte erläutert, und damit die Miniköche sie zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können, erhielten sie sie schriftlich. So werden die Kinder nach zwei Jahren als Miniköche eine ansehnliche Rezeptsammlung haben.

Nicht nur das Kochen gehört zum Programm. Eine Gruppe befasste sich mit den Cocktails, die es später zum Auftakt gab. Und genauso wichtig wie gutes Essen ist ein schön gedeckter Tisch, auch der gehört zum Ausbildungsprogramm. Und so endete der lehrreiche Kochnachmittag mit einem gemeinsamen Essen an festlich gedeckter Tafel.