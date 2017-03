Vöhrenbach Sänger hoffen auf mehr Publikum

Bürgermeisterstellvertreter Albert Schwörer lobte den Gesangverein als eine wichtige Institution im Ort. Der Verein sei nun schon 135 Jahre alt, das zeige auch, dass es die Vereinsführungen bisher immer verstanden, den Fortbestand zu sichern. Ullrich Winskowski wurde bei den Wahlen als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, Birgit Winskowski bleibt Schriftführerin. Erich Willmann und Werner Frank prüfen die Kasse. Monika Frank bleibt passive Beisitzerin, Sabine Heizmann und Anita Stifter sind weiterhin aktive Beisitzer. Die nächsten Konzerte sind am 1. April der Tag des Liedes in der Vöhrenbacher Festhalle mit neun Chören aus der Gruppe Schwarzwald. Am 8. April erfolgt ein Gastauftritt in Weilersbach. Am 6. Mai ist ein Auftritt beim Festbankett der Kleintierzüchter. Am 1. Juli findet ein Kirchenkonzert zugunsten des Baufördervereins Krone zusammen mit der Stadtkapelle und dem Harmonikaverein statt. Geplant ist auch ein Konzert im Luisenheim. Der Ausflug findet im September statt. Das Jahreskonzert folgt am zweiten Advent, 11. Dezember.

Die Mitglieder hoffen, dass sie ein größeres Publikum ansprechen können, und hoffen auf mehr Resonanz und auf weitere Sängerinnen und Sänger, die dem Chor beitreten.

Rosi Guth regte an, einen Gastchor für das Jahreskonzert einzuladen.