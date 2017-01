Vöhrenbach Runde um Runde für guten Zweck

Ebenso die ­Kooperation im Loipenverbund Ostschwarzwald, zu dem sich Villingen-Schwenningen, Vöhrenbach und Unterkirnach zusammengeschlossen und ein Streckennetz geschaffen haben. So sei der ganze Verbund bei "Zwei Stunden am Auerhahn" beteiligt und stelle beispielsweise wieder Preise zur Verfügung.

"Es ist eine tolle Veranstaltung für Villingen-Schwenningen und die Region", freute sich Baubürgermeister Detlev Bührer, ermöglicht auch durch die Volksbank als Sponsor. Neben dem Spaß sei es dem Ski-Club ein Anliegen, Einrichtungen in der Stadt zu unterstützen, unterstrich der Vorsitzende Jochen Menath. Nach der Feldner Mühle sei nun die Wahl auf die Christy-Brown-Schule gefallen.

Groß ist die Freude natürlich bei der Schulleiterin Marianne Winkler. "Es passt perfekt", stellt sie fest. Denn die Spende fließt wieder in den Wintersport: Im März verbringen einige Schüler eine Freizeitwoche im Schnee und sind froh über die finanzielle Unterstützung.

Die Benefizaktion "Zwei Stunden am Auerhahn" des Ski-Clubs Villingen steht am Sonntag, 22. Januar, von 10 bis 12 Uhr auf der Loipe Neuhäuslewiese beim Gasthaus Auerhahn auf dem Programm. Es gibt eine Männer- und Frauenwertung. Verpflegung wie Tee, Bananen und Riegel ist an Start und Ziel erhältlich. Die Startnummernausgabe ist von 8.30 bis 9.30 Uhr. Die Siegerehrung ist im Anschluss gegen 13.30 Uhr beim Auerhahn. Unter allen Teilnehmern verlost der Ski-Club Sachpreise. Anmeldungen nimmt Thomas Huber unter E-Mail thomas.huber@scvillingen.de bis Frei­tag, 20. Januar, entgegen. Nachmeldungen sind noch vor Ort bis 9.30 Uhr für eine zusätzliche Gebühr von drei Euro möglich. Die Startgebühr, die bei der Ausgabe der Nummern zu zahlen ist, beträgt sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Jugendliche ab 16 Jahren. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind frei. Informationen erteilt Thomas Huber unter Telefon 07721/50 90 93 und 0173/4 57 26 19.