Am Samstag, 8. April, findet in der Festhalle Vöhrenbach der "Polka trifft Gaudi"-Abend statt. Die Sepples Musikanten bestehen aus 19 Mitgliedern und spielen böhmisch-mährische Blasmusik. Die Symbadischen Senfoniker (Foto) bestehen aus 15 Musikern und spielen ein breites Spektrum von Walzer über Rock bis Jazz. Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro (bei der Sparkasse und der bft-Tankstelle Vöhrenbach) und für acht Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Foto: Veranstalter