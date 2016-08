Vöhrenbach Polizei plant eine "Schleuse"

In der Zeit von 7 bis 8 Uhr sind die Schwimmbadstraße bis Einmündung Am Park und folgend der Ursbachweg sowie von 10 bis 16 Uhr das Kälbergäßle, die Morteaustraße und die Hagenreutestraße voll gesperrt. Es besteht die Möglichkeit der Abfahrt mit dem Auto über eine geplante "Schleuse" mit Polizeiaufsicht an der Ecke Hagenreutestraße/Waldstraße/Sommerbergstraße, über welche die Bewohner von Hagenreutestraße, Kälbergässle und Morteaustraße (nur in Fahrt­-richtung der Biker) mit dem Auto abfahren können.

Die Anwohner dieser Straßen haben die Möglichkeit, ihren Wagen vorher auf dem Parkplatz der Schule, im Stadtgebiet, oder auf dem Parkplatz der ehemaligen DZG abzustellen.

Außerdem ist in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße Langenbach-Rohrbach ab Gasthaus Breghäusle, sowie die Teilstrecke der Langenbacher Straße oberhalb des Hasenhofes gesperrt. Die Bregstraße bis zum Gasthaus "Breghäusle" ist frei.