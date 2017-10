Durchaus rekordverdächtig ist in diesem Jahr das Pilzaufkommen in den Wäldern im Bregtal. Während viele auf Pfifferlinge oder Steinpilze schwören, darf es auch mal was anderes sein. Marianne Demattio machte diesbezüglich einen durchaus schwergewichtigen Fund. Ganze drei Kilogramm bringt die Krause Glucke, oder auch fette Henne genannt auf die Waage, die sie im Bereich des Krumpenschlosses erspähte. Das gute Stück ist sogar essbar. Die Reinigung ist zwar aufwendig, doch etliche Rezepte locken danach für eine schmackhafte Mahlzeit. Foto: Ketterer