Vöhrenbach Perspektive für Dorfladen aufgezeigt

In Eisental entstand so wieder ein Einkaufsladen, der funktioniert, sich lohnt und betriebswirtschaftlich eine schwarze Null schreibt. In Hammereisenbach ließe sich das noch besser umsetzen, da es bereits Räumlichkeiten gibt. In Eisental musste zuerst noch gebaut werden. Lauten machte in seiner einstündigen Präsentation mit Alternativen auch klar, es geht nur, wenn sich die Bürger aktiv einbinden. Konkret heißt das Bürger arbeiten hinter der Ladentheke gegen Entgelt und Helfer bringen Dienstleistungen wie zum Beispiel Einwohner die nicht mobil sind zum Einkaufen zu fahren. Doch ein reiner Dorfladen wird sich auch nicht halten können, so Lauten. Andere Geschäfte wie Bäcker, Metzger, Postdienste, Seniorencafe, landwirtschaftliche Lebensmittel oder private Anbieter sollten mit im Laden integriert sein.