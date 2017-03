Vöhrenbach Personalkosten in Diskussion

Melanie Bächle von der katholischen Verrechnungsstelle Villingen für Kindergärten konnte ihre Vorstellungen in Vöhrenbach nicht ganz durchsetzen.

Vöhrenbach. Nicht ganz mit dem gewünschten Ergebnis kehrte Melanie Bächle, stellvertretende Leiterin der Katholischen Verrechnungsstelle Villingen für Kindergärten in Obhut der Katholischen Kirche, ins Oberzentrum zurück. Voraus gegangen war eine intensive Vorstellung der Verrechnungsstelle, weshalb die Kindergärten in der Gemeinde, St. Martin in Vöhrenbach sowie St. Johannes in Hammereisenbach zwar in der Obhut und Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Bregtal als Rechtsnachfolgerin der örtlichen Kirchengemeinden bleiben soll, die Abrechnung sowie die Geschäftsführung solle aber nach dem Beschluss des Stiftungsrates auf die Verrechnungsstelle Villingen übergehen. In den Verträgen für die beiden Kindergärten stehe unter "Verwaltungskosten" eine Regelung, die die Einführung einer weiteren Gebühr für eine Kindergartengeschäftsführung zulasse.

Die Kosten, die die Stadt Vöhrenbach für die Kindergärten aufbringe, betragen derzeit 90 Prozent der Gesamtkosten. Für den Kindergarten St. Martin, der 86 Kinder in sechs Gruppen betreut, sind das 514 333 Euro, für St. Johannes mit 23 Kindern in einer Gruppe 110 403 Euro. Die Verwaltung selbst werde wie bisher mit 2,5 Prozent der Personalkosten bis zum Betrag von 150 000 Euro , darüber hinaus mit zwei Prozent berechnet. Für die Geschäftsführung will die Verrechnungsstelle 1,25 Prozent der Personalkosten – das wären für St. Martin zusätzlich 6840 Euro, für den eingruppigen Kindergarten St. Johannes 1440 Euro. Dafür könne die künftige Geschäftsführerin, also sie selbst, beispielsweise auch die Personalführung mit Ausschreibung von Stellen und der Auswahl geeigneter Kandidatinnen übernehmen.