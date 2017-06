Vöhrenbach Pachtvertrag für Kiosk abgeschlossen

Wegen der hohen Reste meinte Peter Hummel, man müsse "Gas geben", um die Projekte zu verwirklichen. Der Bürgermeister hielt entgegen, dass etwa bei der Krankenhausstraße Genehmigungen und Zuschüsse ausstehen. Wegen eines Zuschusses des Landes von 93 800 Euro fragte Gunda Kleiser nach und bekam bestätigt, dass der Fuhrpark der Feuerwehr bestehen bleibt. Insgesamt wurde die Bildung der bilanzierten Reste des Jahres 2016 gebilligt.

Christine Breithut, zuständig für Baurecht, gab bekannt, dass unterschiedliche Anträge für Bauvorhaben in der Michael-Welte-Straße, in Urach, der Schützenstraße und in Langenbach gestellt wurden. Der Teamleiter des Bauamts Fred Heinze berichtete von Stützmauern auf der Strecke Vöhrenbach-Hammereisenbach im Bereich der Bunkeranlage und gegenüber.

Angela Klein vom Hauptamt wies auf eine Tanzveranstaltung am 8. Juli hin, die ein junger Bürger organisiert und die bis 4 Uhr morgens dauern soll. Rund 500 Besucher werden erwartet. Die Anwohner seien informiert, die Langenbacher Feuerwehr sorgt für die Parkplatzregelung. Andrea Fritsch und Rita Ketterer baten, für Sauberhaltung des Festgeländes zu sorgen. Auf Frage von Susanne Dorer konnte Fred Heinze bestätigen, dass nächste Woche die Urnenstelen auf dem Friedhof aufgestellt werden und danach Beisetzungen möglich seien.

Jürgen Straub bemängelte, dass die Sprinkleranlage auf dem Fußballplatz nicht funktioniere. Bürgermeister Strumberger und Mitarbeiter Heinze meinten, dass die bisherige Anlage veraltet sei und eine technisch perfekte Einrichtung enorme Kosten verursachen würde. Man habe für eine Grundverbesserung gesorgt. Die Rasenqualtität wurde erhöht.

Helmut Ruf sprach die unglückliche Verkehrssituation im Kälbergässle und die Beschilderung an. Zur Festhalle gelangt man nur über die enge Fahrbahn. Das ist notwendig, da die Villinger Straße wegen Sanierung gesperrt ist. Gefordert werde ein Parkverbot, um Behinderungen und Gefährdungen im Bereich Kindergarten zu verhindern. Rüdiger Hirt fragte nach einer Ampelregelung, die jedoch einen Rückstau in die Friedrichstraße bewirken würde. Seitens der Stadt werde die Beschilderung optimiert, ein Parkverbot werde geprüft. Gunda Kleiser bekam bestätigt, dass die Baufirma eine Woche Urlaub macht.

Rüdiger Hirt bedauert, dass sich im Bereich "Betreutes Wohnen" Dauerparker niederließen. Parkverbotsschilder seien nicht vorhanden, meinte Susanne Dorer. Fred Heinze bekannte, dass viele Parkplätze am Busbahnhof vorhanden sind, aber offenbar nicht ausreichen. Er werde sich der Sache annehmen.