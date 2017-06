Vöhrenbach. Fred Heinze ist in seiner neuen Funktion als Teamleiter Bauverwaltung und Technische Dienste in die Führungscrew der Stadtverwaltung Vöhrenbach eingerückt. Bürgermeister Robert Strumberger und Regina Saier-Grieshaber, Leiterin Haupt- und Bauverwaltung, freuen sich über die Unterstützung durch den langjährigen Mitarbeiter, der in Vöhrenbach, wo seine berufliche Laufbahn als Schwimmmeister startete, über die Bauhofleitung in diese Position berufen werden konnte.