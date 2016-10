Vöhrenbach Neues Konzept beim FC ist erfolgreich

Vorsitzender Andreas Ketterer hatte eine Satzungsänderung vorzuschlagen: Nachdem es in der Vergangenheit in Einzelfällen Unstimmigkeiten im Verein gegeben hatte, wurde in der Satzung festgelegt, dass als aktive Mitglieder, mit einem höheren Beitrag, alle diejenigen gelten, die aktiv an der Spiel- und Trainingstätigkeit in irgendeiner Mannschaft des FC 1926 teilnehmen.

Eine der wichtigsten Entscheidungen im vergangenen Vereinsjahr war der schnell und problemlos herbeigeführte Beschluss zur Spielgemeinschaft mit dem SV Hammereisenbach. Schon vor dem Beginn der ersten gemeinsamen Liga-Saison gab es hier ein unerwartetes Highlight: Die neue Spielgemeinschaft gewann den Bregtal-Pokal ohne eine Niederlage. Auch der bisherige Verlauf der aktuellen Saison lasse Positives für eine gemeinsame Zukunft erhoffen. Wichtig war weiter ein neues Konzept für die Plakatwerbung, das sich bereits bewährt hat.

Ein Erfolg war der Sport-Tag am 13. Juni mit verschiedenen Spielen. Beibehalten will man auch die für die Kasse wichtigen Bewirtungen wie beim Jahreskonzert der Stadtkapelle oder beim Kappenabend. Beim Stadtfest hatte man ein neues Konzept beschlossen, um den Gewinn wieder zu erhöhen. Auch wenn einige Investitionen notwendig waren, das Stadtfest 2016 war ein voller Erfolg und brachte einen "stolzen Gewinn". Künftig soll es auch wieder einen Mittagstisch geben, der immer wieder angefragt wurde.