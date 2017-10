Vöhrenbach Neuer Kämmerer im neuen Jahr

Armin Pfriender wird seine Stelle im Vöhrenbacher Rathaus zum 1. Februar 2018 antreten. Allerdings wird er bereits in der Zeit davor sich regelmäßig über die Finanzentwicklung der Stadt Vöhrenbach informieren, sodass der Wechsel beziehungsweise die Amtsübergabe im Februar reibungslos funktionieren kann. So war er beispielsweise auch in der aktuellen Gemeinderatssitzung in Vöhrenbach anwesend.

Derzeit in Schluchsee

Armin Pfriender ist 53 Jahre alt und stammt aus Aixheim bei Tuttlingen. Nach seinem Studium für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Fachhochschule in Kehl trat er 1989 seine Stelle bei der Gemeinde Schluchsee an, bei der er bis jetzt noch arbeitet. Auch in Schluchsee hatte er das Amt des Kämmerers inne. Darüber hinaus war er Grundbuch-Ratsschreiber und Standesbeamter. Nach vielen Jahren im gleichen Rathaus wollte Armin Pfriender noch einmal etwas Neues beginnen und hatte sich deshalb in Vöhrenbach beworben. Unter anderem war es auch ein Ziel, wieder etwas näher an die alte Heimat heranzukommen.