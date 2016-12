Vöhrenbach Neue Bushaltestelle in Langenbach vergessen

Der erste Verkehrstag an der neuen Haltestelle war der Montag, der Termin des Fahrplanwechsels bei den Verkehrsunternehmen. Es funktioniert auch alles hervorragend, Schüler und Eltern freuten sich über das Angebot, das ganz besonders von Schülern genutzt wird, aber auch anderen Bürgern aus Langenbach die Anbindung an Furtwangen oder auch das Oberzentrum ermöglicht.

Doch am 2. Tag hakte die ganze Sache etwas: der Bus am Morgen, der die Schüler um 7.12 Uhr Richtung Furtwangen mitnehmen sollte kam nicht. Für die Eltern wurde es etwas hektisch, die Kinder noch schnell nach Vöhrenbach zu bringen, so wie man es jahrelang getan hatte.

Für Eltern wird es hektisch