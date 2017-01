Vöhrenbach Narrenkinder wollen Häs gleich anbehalten

Kinder und Jugendliche präsentieren sich stolz den Eltern

Kamen die einen voller Euphorie zur Häsausgabe, so trauten sich die anderen erst nach einer Weile in Kittel oder Hose zu schlüpfen. Am Ende präsentierten sich die Kinder und Jugendlichen stolz den Eltern und wollten teilweise ihre Narrenkleider gar nicht mehr ausziehen.

Gleich am nächsten Tag traf man sich wieder, denn Jugendvertreterin Fabiola Augello hatte zur ersten Narrentanzprobe eingeladen. Nicht nur bei den örtlichen Veranstaltungen, sondern auch beim Kindernarrentreff in Unterkirnach am Samstag, 4. Februar, werden die Burgnarren ihren Brauchtumstanz vor großer Kulisse aufführen.