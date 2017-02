Vöhrenbach Narren rufen die Fasnet 2017 aus

Den Auftakt bildeten Achim Kirner und Martin Mahler als zwei Vertreter der Schweizergarde aus dem Vatikan, die mit ihren Hellebarden zuvor auch schon in der Pfarrkirche bei der Predigt von Pfarrer Schäuble Aufstellung genommen hatten. Die beiden hatten den Auftrag, die Verwicklung der katholischen Kirche in Vöhrenbach mit der Fasnet zu untersuchen. Aber schon bei der Ankunft in Vöhrenbach am Montag hatten sie ein Problem, denn an diesem Tag haben die Vöhrenbacher Lokale durchweg Ruhetag. Und nicht einmal dem Pfarrer traf man an, der am Montag seinen freien Tag hat.

Kritisch nach Rom melden werden sie, dass die Vöhrenbacher Pfarrei eine Gastwirtschaft "Krone" unterhält. Als falsch erwiesen sich aber anonyme Anschuldigungen, dass in Vöhrenbach Prozessionen und Fasnetumzüge vermischt werden sollten.

Dann trafen Michael Lehmann als Motorrad-Freak und Dorothea Lehmann als Touristen aufeinander. Das leidige Thema: Motorrad-Events in den Vöhrenbacher Wäldern, was dann Vöhrenbach zum "Mekka für Enduros" macht.

Kurt Heitzmann beschäftigte sich mit dem Slogan "Neue Narren braucht das Land". Doch alle weltweiten Versuche, solche Narren zu finden, seien erfolglos, denn solche Narren braucht kein Land: ein Trump in den USA. Eine Insel, die ihre Jugend mit dem Brexit um die Zukunft betrügt. Auch der Sultan am Bosporus oder die AfD aus Deutschland seien verzichtbar. Und selbst in Vöhrenbach könne man auf eine Narretei wie die Motorräder im Wald verzichten.

Zwei Feuerwehrleute, Zeno Mahler und René Zandomeni, nahm dann ganz lokale Entwicklungen ins Visier über Sparkasse und Volksbank kamen sie auch zum Thema der Präsidentenwahl bei den Narren und spekulierten gar, ob das Prinzenpaar nach der Fasnet tatsächlich vor den Traualtar tritt. Nicht zuletzt muss die Stadtkapelle auf zwei bewährte Musikerinnen verzichten, die über die Fasnet in die Garde gewechselt sind.

Zwei Müll-Entsorger (Sven Schätzle und Antal Szegö) hatten dann viel zu tun, um die Landschaft vom Sprachmüll reinigen. Sie nutzten für ihre Überlegungen originelle Sprach-Spielereien, wobei hier das Publikum manchmal einige Sekunden brauchte, bis der Groschen fiel.

Und schließlich kamen drei Bauarbeiter, Bernd und Tim Sickinger sowie Daniel Weißer, die über ihre Erfahrungen von der Elbphilharmonie über den Berliner Flughafen zur Langenbacher Haltestelle berichteten. Für Langenbach hatten sich im Zusammenhang damit dann eine ganze Latte von Entwicklungsmöglichkeiten aufgestellt bis zur eigenen U-Bahn.

Nach diesen offiziellen Darbietungen, die durch die Aufteilung in die verschiedenen Gastwirtschaften natürlich einige Zeit mehr als üblich in Anspruch nahmen, ging es dann noch gemütlich und mit guter Stimmung weiter.