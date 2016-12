Vöhrenbach Nächste Bushaltestelle: Langenbach

Planmäßig sollte die Buswendeplatte mit Haltestelle 145 000 Euro kosten. Der Betrag dürfte schlussendlich bei etwa 130 000 Euro liegen, wovon durch das BZ-Verfahren etwa 70 000 Euro getragen werden. Der Platz selbst soll noch weiter gestaltet werden, unter anderem mit einer besseren Beleuchtung, einem Buswartehäuschen und Sitzgelegenheiten.

Auch Landrat Sven Hinterseh erinnert sich gut an die Bürgersprechstunde mit Henrik Dezman, als dieser sein Anliegen vortrug. Es habe ziemlich lange gedauert, doch mit dem BZ-Verfahren habe man jetzt einen bemerkenswerten Zuschuss von 65 Prozent erhalten. Er selbst sei ein Fan des öffentlichen Nahverkehrs, wobei auch hier nicht alle Wünsche realisierbar seien. Er erinnerte daran, dass erst 1999 der Verkehrsverbund gegründet wurde, vorher brauchte man von Vöhrenbach nach Villingen oder Schwenningen gleich mehrere Bustickets. Die Erschließung eines so großen Bereichs sei allerdings eine gewaltige Aufgabe. Sehr zufrieden registrierte er die Zahlen von Henrik Dezman, dass am Morgen rund 25 Fahrgäste auf den Bus warten. Offensichtlich wird diese neue Haltestelle sofort sehr gut angenommen. Sonst müsse man häufig einige Zeit warten, bis sich eine solche Einrichtung etabliert. Schließlich übernahm es Pfarrer Lutz Bauer von der evangelischen Kirchengemeinde, ein Segensgebet über die neue Haltestelle und ihre Nutzer zu sprechen.