Vöhrenbach Nachwuchsproblem zeichnet sich ab

Valentin Lesar, der den alpinen Bereich als Sportwart betreut, hatte dagegen mit der geringen Teilnahme, egal ob bei den Vereinsmeisterschaften oder auch beim Schnuppertraining, zu kämpfen. Dafür konnte er bei den Bikern eine rege Teilnahme verzeichnen.

Die Vorsitzende Andrea Löhle dankte Jürgen Bammert für sein 20-jähriges Engagement als Streckenchef der Vöhrenbacher Downhill-Strecke beim Schwarzwald-Bike-Marathon, bevor sie selbst Teil der Dankesworte wurde, die durch den stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Straub übertragen wurden. "Ganze 15 Jahre bist du schon unsere Vorsitzende und hast damit einen XXL-Posten inne", sagte er. Mit einem Gedicht und dem passenden Geschenkkorb bedankten sich der Vorstand und die Mitglieder für ihr unbeschreibliches Engagement. Auch der Bürgermeisterstellvertreter Albert Schwörer dankte dem Vorstand und vor allem der Vorsitzenden.

Bei den Wahlen wurde Bettina Schrenk in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt, Jürgen Straub stellt sich weitere zwei Jahre als stellvertretender Vorsitzender dem Verein zur Verfügung, und Valentin Lesar wurde als Sportwart Alpin einstimmig in seinem Amt bestätigt. Frischen Wind gibt es in den Ämtern der Beisitzer, und so gelang es der Vorsitzenden, mit Luisa Ruf und Luisa Sieber gleich zwei junge Beisitzerinnen zu gewinnen. Joachim Schuhmacher, Hermann Sieber und Roland Haberstroh wurden als Beisitzer wiedergewählt.