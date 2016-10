Der Musikverein Urach veranstaltet sein zweitägiges traditionelles Herbstfest. Vöhrenbach-Urach (ket). Zum traditionellen Herbstfest lädt der Musikverein Urach am Sonntag, 9. Oktober, und Montag, 10. Oktober, in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Im herbstlich dekorierten Saal spielt am Sonntag ab 11.30 Uhr die Trachtenkapelle Altglashütten zum Frühschoppen auf. Die Gäste können sich wieder auf einen reichhaltigen Mittagstisch freuen. Am Nachmittag ab 14.30 Uhr unterhält der Musikverein Achdorf. Kaffee und selbst gebackene Kuchen, unter anderem auch Zwiebelkuchen, laden hierbei zum Verweilen ein. Für die jüngsten Besucher werden Bastelarbeiten angeboten. Um 17.30 Uhr wird die Tombola verlost. Am Montag, den 10. Oktober, freuen sich die Uracher Musiker auf viele Gäste zum Handwerkerhock ab 16.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielen die Dorfmusikanten Hausen vor Wald zur Unterhaltung auf.