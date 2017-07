Vöhrenbach Musiker und Gäste schwitzen vergnügt

Ein anderes Feuerwerk entzündete Petrus durch ein kurzes Gewitter, mit Starkregen und Hagel, so dass sich die Besucher im Freien schnell unter die wetterfesten Unterkünfte flüchteten.

Viel Spaß hatten darauf die zwölf Vierer-Mannschaften bei der Musik-Olympiade. Lustige acht Disziplinen, unter anderem mit verbundenen Augen auf einem Schubkarren sitzend einen Wassereimer füllen oder mit einer alten Baumsäge einen Holzabschnitt abzusägen, erforderten von den Teilnehmer Geschick, Kraft und gute Lachmuskeln.

Durchgesetzt hat sich schließlich die Fußballermannschaft "SG on Fire 2" mit 810 Punkten. Dafür überreichte Saskia Willmann 100 Euro. Auf dem zweiten Platz landete das Team "SG on Fire 1", gefolgt von der Mannschaft "SG Oldies". 60 beziehungsweise 40 Euro waren der Lohn für den absolvierten Wettkampf. Eine Flasche Sekt erhielten die anderen Mannschaften, die mit lustigen Namen wie "Geile Weiber", "Mir sin diä, diä mitmache min" oder "Isch mir doch egal" angetreten waren.

Die Band "Robert und Freunde" unterhielt derweil die Gäste. Für flott und gekonnt vorgetragene Melodien sorgte mit einem Abendkonzert die Musikkapelle Hausen vor Wald. Begeisterter Beifall zeigte, dass die Musiker den richtigen Ton getroffen hatten. Schnell räumten die Gästemusiker danach ihre Koffer und machten dem Duo "Happy Music" (Ferdi und Rudi) Platz, um die über die Mitternachtsstunde dauernde Partynacht einzuläuten. Bei lauen Temperaturen, gelungener Musik und schmackhaften Angeboten aus der Musikerküche hielten es die Gäste lange aus. Vor und hinter der Theke wurde das Bedienungspersonal auf Trab gehalten.

Viel Anerkennung und reges Interesse gab es auch für die von Thomas Demattio initiierte Ausstellung der einheimischen Betriebe. 82 Betriebe in den Jahren 1523 bis heute hatte Demattio gefunden und erforscht. Bilder, Dokumente und Fotos zeigten, dass in dem kleinen Hammereisenbach ein reges Geschäftsleben existierte. Besonders das Hammerwerk mit über 350 Jahren Bestand prägten den Ort.

Ganz im Zeichen der Blasmusik war der Sonntag. Zum Frühschoppen unterhielt der Musikverein Achdorf. Anschließend griff die Musikkapelle Tannheim zu den Instrumenten. Den Festausklang umrahmten die "BregBrassBuebe". Mit Hüpfburg und Kinderschminken am Sonntag hatten man auch an die kleinen Gäste gedacht, so dass an beiden Tagen die Besucher gesellige Stunden verbringen konnten. Zufrieden zeigten sich auch die Verantwortlichen von Musikverein und Bläserjugend, denn die große Resonanz bewies erneut die Beliebtheit des Musikerhocks und entschädigte für den doch großen, mit Schwitzen verbundenen Arbeitseinsatz.