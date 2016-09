Vöhrenbach Mit Werkstoff Holz fest verwurzelt

Wolfgang Kleiser wurde 1936 in Urach im Schwarzwald geboren. Nach der im Jahre 1950 begonnenen Holzbildhauerlehre in der heimischen Werkstatt seines Vaters Augustin Kleiser und anschließenden Gesellenjahren wurde er Schüler des akademischen Bildhauers Franz Spiegelhalter in Freiburg und legte im Jahre 1960 seine Meisterprüfung ab. Seit 1972 arbeitet er freischaffend und war mit seinen Skulpturen und Plastiken in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten.

Er ist Mitglied in verschiedenen Künstlervereinigungen, unter anderem der Gemeinschaft christlicher Künstler der Erzdiözese Freiburg, dem Berufsverband Bildender Künstler Südbaden und dem Kunstverein Villingen-Schwenningen. Werke von Wolfgang Kleiser sind mittlerweile in über 67 Kirchen zu sehen.

Anlässlich der Vernissage wird Wolfgang Kleiser mit Kuratorin Ariane Faller-Budasz persönliche Einblicke in seine künstlerische Arbeit geben. Die musikalische Umrahmung der Vernissage übernimmt Albert Schafbuch auf dem Marimbaphon.

Wolfgang Kleiser: Lebenslauf – neue Skulpturen und Zeichnungen. 7. Oktober bis 8. Januar, Eröffnung am Freitag, 7 Oktober, 19 Uhr. Einführung: Wolfgang Kleiser wird im Gespräch mit Kuratorin Ariane Faller-Budasz Einblicke in seine künstlerische Arbeit geben. Führungen und Künstlergespräche: Sonntag, 20. November, und Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr. Führungen und Workshops für Kinder/Jugendliche auf Anfrage. Stadtmuseum Hüfingen, Nikolausgässle 1, Telefon 0771/ 8 96 84 79 und 0172/ 7 21 07 78, sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung.