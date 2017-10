Vöhrenbach Messsäule sollRaser ausbremsen

Nachdem Anfang des Jahres eine Radaranlage in Furtwangen am Ortsausgang Richtung Gütenbach installiert wurde, steht seit Donnerstag, 28. September, auch in Vöhrenbach eine stationäre Radarsäule.

Vöhrenbach. Am Ortsausgang Richtung Furtwangen, in der Nähe der Bushaltestelle, Friedrichstraße, wurde der Blitzer eingerichtet. Das Gerät misst mittels Laserstrahl in beiden Fahrtrichtungen. Jetzt heißt es für die Verkehrsteilnehmer aufpassen. Wird die Geschwindigkeit um neun Stundenkilometer überschritten, an diese Stelle sind 50 Stundenkilometer erlaubt, löst die Anlage aus. Lediglich eine Toleranz von drei Kilomezern pro Stunde wird abgezogen.

Dies gilt bis 100 Stundenkilometer. Ab dann beträgt die Toleranz drei Prozent. Für die Aufstellung ist das Landratsamt Schwarzwald-Baar zuständig. Dorthin fließen auch die Bußgelder, die bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erhoben werden. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, wurde dieser Ort ausgewählt, weil Testmessungen eine sehr hohe Beanstandungsquote ergeben haben.