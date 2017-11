Vöhrenbach Mehr Personal macht Bauhof flinker

In der jüngsten Sitzung des Vöhrenbacher Gemeinderates konnte Fred Heinze den bereits einmal verschobenen Bauhofbericht vorlegen.

Vöhrenbach. Ein wesentliches Thema war die deutliche Verbesserung der Personalsituation, so dass der Bauhof nun wieder wesentlich effektiver arbeiten kann. Zum anderen machte Heinze deutlich, dass man die verschiedenen technischen Aufgaben in der Stadt, also gerade Schwimmbad und Hausmeisterstelle in der Schule, zusammen mit dem bestehenden Bauhof nun in einen neuen Verbund "Technische Dienste" umorganisieren möchte.

Wie Heinze weiter ausführte, waren die vergangenen Jahre von einem ständigen Personalmangel im Bauhof geprägt. Ursachen waren sowohl lange Krankheiten wie Wechsel von Mitarbeitern. Dies führte zu einer hohen Belastung, zur Anhäufung von Überstunden und vor allem dazu, dass nur noch die wichtigsten Aufgaben in der Stadt erledigt werden konnten. Anderes blieb liegen oder wurde aufgeschoben.