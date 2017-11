Vöhrenbach Medienauswahl aus allen Wissensgebieten

Vöhrenbach. Die Katholisch öffentliche Bücherei St. Martin präsentiert am Samstag, 11. November von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. November von 10 bis 16 Uhr (Patrozinium) eine Medienauswahl mit gerade neu erschienenen Büchern für alle Altersgruppen und aus allen Wissensgebieten. Diese wurde aus der Vielzahl von Neuerscheinungen ausgewählt. Die Titel können auch direkt in der Bücherei bestellt werden. Der Erlös der Buchbestellungen kommt direkt der örtlichen Bücherei zugute, die davon im nächsten Jahr neue Bücher und andere Medien zur Ausleihe anschaffen kann. Jeder Leser, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit direkt die Büchereiarbeit der Kirchengemeinde.