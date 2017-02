Vöhrenbach Masken auf Laufsteg

Alle Teilnehmer erhalten einen Geldbetrag, auch Einzelmasken sind willkommen. Wer am Maskenlauf teilnehmen will, kann sich von 19.30 bis 20.30 Uhr direkt in der Halle anmelden. Ein Aufnahmeteam sorgt dafür, dass beim Maskenlauf optimale Licht- und Tonverhältnisse herrschen. Jeder kann mitmachen, auch auswärtige Gruppen sind willkommen.

Bevor der Maskenlauf beginnt, werden sich die Vöhrenbacher Hoheiten Prinz Stephan I. und seine Prinzessin Daniela II. mit ihrem Hofstaat vorstellen. Die musikalische Umrahmung des Preismaskenballs übernimmt die Gruppe "PopAlpin". Zusätzlich haben sich die Guggemusiker aus Wolterdingen angemeldet, die dem Publikum bis zur Prämierung kräftig einheizen werden.

Platzreservierungen gibt es keine, die Festhalle ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Auskunft gibt es bei der Vorsitzenden Praxedis Dorer unter 0151 / 54 46 09 97 oder 07657/18 72.