Vöhrenbach Martin Luther steht im Fokus

"Gehts noch?" lautet die provokante Frage der Diakonie Baden, deren Vorstandsvorsitzender Oberkirchenrat Urs Keller kürzlich Furtwangen einen Besuch abstattete. Gebeten wird um Spenden, um verdeckte Armut zu bekämpfen. Angebote in Arbeitslosenprojekten, der Bahnhofsmission, die Betreuung in Krankenhäusern, Kindergärten, Sozialstationen und anderen Einrichtungen werden unterstützt. Wer helfen will, kann an das Diakonische Werk Karlsruhe spenden.

Bis 6. Dezember listet der Gemeindebrief Termine auf, berichtet über das Gemeindeleben, hält die Reformationsfrauen Elisabeth Cruciger und Katharina Zell fest und lädt zur Kinderstunde ein. Daneben wird für das Gemeindefest am 29. Oktober geworben und um mannigfache Unterstützung gebeten.