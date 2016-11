Vöhrenbach Letzter Ort im Kreis erhält Anschluss

Vöhrenbach. Als Voraussetzung dafür hat die Stadt Vöhrenbach in ihrem Ortsteil Langenbach eine Buswendeplatte gebaut. An Schultagen gibt es zwölf, an schulfreien Tagen neun Fahrtenpaare, an Samstagen fünf und an Sonn- und Feiertagen neun Fahrtenpaare.

Hauptkunden werden wohl Schüler sein, die nunmehr deutlich länger ausschlafen können, weil der Fußweg bis Vöhrenbach Busbahnhof beziehungsweise Rathaus entfallen wird. Ferner wird erwartet, dass auch der eine oder andere Student in Furtwangen sich jetzt in Langenbach ein Zimmer oder eine Wohnung nehmen könnte, weil es in Furtwangen angesichts der vielen Studenten wohl nicht immer leicht ist, eine Bleibe zu finden.

Weiter wurde von den Kommunalpolitikern argumentiert, dass es insbesondere Senioren geben dürfte, die zu Arztbesuchen nach Villingen, Furtwangen oder Donaueschingen müssen. Mit der neuen Buslinie sind sie nicht mehr auf Angehörige angewiesen, die sie mit dem Auto befördern müssten. Gerechnet wird mit 50 bis 80 Fahrgästen pro Tag.